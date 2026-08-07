Computer Institute of Japan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Computer Institute of Japan hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 6,89 JPY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Computer Institute of Japan ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 6,89 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,49 Milliarden JPY gegenüber 6,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,96 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 26,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Computer Institute of Japan 29,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at