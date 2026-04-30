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30.04.2026 06:31:29
Computer Institute of Japan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Computer Institute of Japan hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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