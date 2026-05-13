Computer Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Computer Management präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 110,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Computer Management einen Gewinn von 76,57 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 251,21 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Computer Management ein Gewinn pro Aktie von 195,43 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,24 Milliarden JPY, während im Vorjahr 7,90 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at