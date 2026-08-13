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13.08.2026 06:31:29
Computer Modelling Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Computer Modelling Group stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,04 Prozent auf 27,8 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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