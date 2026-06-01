Computer Point stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Computer Point hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at