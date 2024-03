Computer Programs and Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Computer Programs and Systems veröffentlichte am 01.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,920 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 83,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,255 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 338,84 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at