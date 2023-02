Computer Task Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Computer Task Group präsentierte in der am 23.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Computer Task Group 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 112,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,9 Millionen USD.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,560 USD gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,13 Prozent auf 392,29 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 325,08 Millionen USD gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,530 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 323,43 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at