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Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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22.05.2026 23:38:21

Computerhersteller gefragt: Dow erreicht das nächste Rekordhoch 

In den Iran-Gesprächen scheint es etwas Bewegung zu geben, die Wall Street reagiert erfreut. Die US-Börsen legen zu, der S&P 500 setzt seine Gewinnserie damit in der achten Woche fort. Bei den Einzelwerten stehen Technologiewerte im Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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