AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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01.06.2026 02:00:00
Computex: AMD bringt die Gaming-CPU Ryzen 7 5800X3D zurück
Zum zehnjährigen Jubiläum der AM4-Plattform legt AMD den Ryzen 7 5800X3D mit Stapelcache neu auf. Auch für AM5-Boards gibt es einen günstigen X3D-Prozessor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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