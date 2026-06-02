KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.06.2026 14:02:00
Computex: KI-Beschleuniger mit 480 GByte Speicher als PCIe-Karte mit 350 Watt von Intel
Intel kündigt noch fürs laufende Jahr den Inferencing-Beschleuniger „Crescent Island“ mit sehr viel LPDDR5X-RAM statt teurem HBM an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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