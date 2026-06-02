American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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02.06.2026 16:53:00
Computex: RAM-Trends auf der Computex: Mehr Speed und Kapazität
Auf der Computex zeigen die RAM-Hersteller CQDIMMs mit 128 GByte Kapazität und CUDIMMs mit bis zu DDR5-8000. Die Speicherkrise ist auch Thema.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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