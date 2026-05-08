Compx International A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Compx International A hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Compx International A ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at