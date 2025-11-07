Compx International A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Compx International A hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 40,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at