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07.08.2026 06:31:29
Compx International A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Compx International A lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Compx International A 0,440 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Compx International A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43,6 Millionen USD im Vergleich zu 40,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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