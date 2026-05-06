Compx Internationa a Aktie
WKN: 912729 / ISIN: US20563P1012
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06.05.2026 05:50:56
CompX International Inc Profit Advances In Q1
(RTTNews) - CompX International Inc (CIX) announced earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $5.9 million, or $0.48 per share. This compares with $5.1 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $40.6 million from $40.3 million last year.
CompX International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.9 Mln. vs. $5.1 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.42 last year. -Revenue: $40.6 Mln vs. $40.3 Mln last year.
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