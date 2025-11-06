ComScore legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ComScore hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,790 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 88,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at