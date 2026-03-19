ComScore legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ComScore hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

ComScore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 93,5 Millionen USD, gegenüber 94,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,55 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4,25 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ComScore -15,530 USD je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 357,47 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 356,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at