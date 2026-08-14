ComScore verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ComScore hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ComScore ein Ergebnis je Aktie von -2,730 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 79,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at