ComScore verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ComScore präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -4,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ComScore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 88,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at