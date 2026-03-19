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19.03.2026 06:31:28

Comstock A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Comstock A hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,28 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,56 Prozent auf 62,86 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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