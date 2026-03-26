Comstock: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Comstock präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Comstock ein EPS von -1,210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 76,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,170 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Comstock ein Ergebnis je Aktie von -3,210 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,02 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,55 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at