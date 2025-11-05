|
Comstock Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Comstock Resources hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Comstock Resources noch ein Gewinn pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Comstock Resources 423,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 304,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
