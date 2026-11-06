Comstock Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Comstock Resources präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Comstock Resources 0,400 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Comstock Resources mit einem Umsatz von insgesamt 344,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 449,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at