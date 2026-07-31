Comstock Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Comstock Resources äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Comstock Resources im vergangenen Quartal 308,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comstock Resources 470,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at