Comstock Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Comstock Resources veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,400 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Comstock Resources im vergangenen Quartal 667,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comstock Resources 512,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at