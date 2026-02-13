Comstock Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Comstock Resources hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 498,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Comstock Resources ein EPS von -0,760 USD je Aktie vermeldet.

Comstock Resources hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at