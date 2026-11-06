Comstock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Comstock hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Comstock hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 640,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at