COMSYS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

COMSYS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 73,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 139,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 128,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at