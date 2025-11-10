COMSYS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

COMSYS ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COMSYS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 58,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 52,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 142,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte COMSYS 139,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at