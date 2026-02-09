COMSYS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

COMSYS hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 84,22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COMSYS 71,96 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 154,38 Milliarden JPY gegenüber 153,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at