COMSYS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COMSYS hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 76,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 58,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat COMSYS 155,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 142,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at