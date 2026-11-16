Comtec Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Comtec Systems hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 410,00 KRW, nach 1030,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Comtec Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 305,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 258,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at