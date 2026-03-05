Comtec Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Comtec Systems veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 661,45 KRW gegenüber 39,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Comtec Systems im vergangenen Quartal 376,66 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comtec Systems 393,50 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 765,11 KRW. Im letzten Jahr hatte Comtec Systems einen Gewinn von 154,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 095,21 Milliarden KRW, während im Vorjahr 995,32 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at