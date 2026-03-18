Comtech Telecommunications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Comtech Telecommunications ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Comtech Telecommunications die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Comtech Telecommunications -0,760 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 106,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at