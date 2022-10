Comtech Telecommunications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Comtech Telecommunications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2022 abgelaufen war.

Comtech Telecommunications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 127,0 Millionen USD, gegenüber 145,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,91 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,630 USD. Im Vorjahr waren -2,860 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,41 Prozent zurück. Hier wurden 486,24 Millionen USD gegenüber 581,70 Millionen USD im Vorjahr generiert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 1,470 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 482,05 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at