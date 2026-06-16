Comtech Telecommunications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Comtech Telecommunications äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Comtech Telecommunications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at