COMTURE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

COMTURE lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte COMTURE ein EPS von 25,93 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat COMTURE 9,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at