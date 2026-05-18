COMTURE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

COMTURE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,10 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 103,00 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COMTURE 99,12 JPY je Aktie eingenommen.

COMTURE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 38,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 36,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at