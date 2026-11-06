COMTURE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

COMTURE gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,04 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat COMTURE im vergangenen Quartal 9,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COMTURE 9,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at