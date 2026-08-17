COMTURE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COMTURE hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

COMTURE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 16,21 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat COMTURE im vergangenen Quartal 9,55 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte COMTURE 8,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at