General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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27.10.2026 18:00:02
Conagra and Campbell's Have Already Cut Their Dividends in 2026. Could General Mills Be Next?
Food companies have been struggling this year. Between inflation and the growing popularity of GLP-1 drugs, which are curbing appetites, companies such as Conagra and Campbell's haven't been doing particularly well. Both of those companies cut their dividend payments this year.
Top cereal maker General Mills(NYSE:GIS), however, has kept its dividend intact, at least for now. At 7.2%, it's one of the highest-yielding stocks in the S&P 500. But is it really safe?
Image source: Getty Images.
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