SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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28.07.2026 15:10:01
Conagra EVP Bartell Sells 6,045 Shares for Tax Withholding, According to Latest SEC Filing
Carey Bartell, EVP, GC and Corp. Secretary, disposed of 6,045 shares of Conagra Brands, Inc. (NYSE:CAG) at $14.28 per share on July 17 and July 19, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($14.28).Conagra Brands is a leading manufacturer of packaged food products with an enterprise value of $7.0 billion and annual revenues of $11.3 billion (TTM), employing approximately 18,300 personnel across North America. The company leverages its diversified product portfolio and established distribution infrastructure to maintain its competitive position in the packaged foods sector. Conagra's multi-segment operating structure provides revenue diversification across consumer retail channels and foodservice markets, supporting its strategic positioning in the defensive consumer staples category.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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