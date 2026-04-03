ConAgra Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ConAgra Foods hat am 01.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ConAgra Foods 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat ConAgra Foods mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at