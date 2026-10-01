ConAgra Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ConAgra Foods lud am 30.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,39 Prozent auf 2,60 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at