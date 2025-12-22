|
ConAgra Foods: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ConAgra Foods hat am 19.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
ConAgra Foods vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,76 Prozent auf 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ConAgra Foods 3,20 Milliarden USD umgesetzt.
