17.07.2026 06:31:29

ConAgra Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ConAgra Foods hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,88 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,000 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ConAgra Foods hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,28 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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