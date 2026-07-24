Conair zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Conair ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Conair die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,38 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Conair 1,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at