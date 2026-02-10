|
10.02.2026 06:31:29
Conart Engineers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Conart Engineers lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 156,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,6 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.