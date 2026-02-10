Conart Engineers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Conart Engineers lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 156,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at