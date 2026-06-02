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02.06.2026 06:31:29
Conart Engineers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Conart Engineers hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Conart Engineers ein EPS von 1,99 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Conart Engineers im vergangenen Quartal 156,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Conart Engineers 218,8 Millionen INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,26 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Conart Engineers in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 622,30 Millionen INR im Vergleich zu 565,30 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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