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13.08.2026 06:31:29
Conart Engineers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Conart Engineers lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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